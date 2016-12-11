Златан Ибрагимович: "Рад, что немного удалось сократить отставание от "Тоттенхэма"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после домашней победы в матче 15-го тура чемпионата Англии над "Тоттенхэмом" (1:0) отметил, что команда контролировала ход встречи практически все 90 минут и показала хорошую производительность. По словам шведского форварда, особенно важно было преодолеть череду ничейных результатов.

– Сегодняшняя победа для нас очень важна, потому что в нескольких последних встречах "Манчестер Юнайтед" никак не мог преодолеть череду ничейных результатов, – приводит официальный сайт "красных дьяволов" слова Ибрагимовича. – Мы проделали хорошую работу. Сегодня мы играли против команды высокого класса, которая опережает нас в турнирной таблице. Рад, что удалось немного сократить отставание. Мы контролировали ход встречи практически все 90 минут и показали хорошую производительность.