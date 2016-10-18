Златан Ибрагимович: "Ничья с "Ливерпулем" - хороший результат для "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что должен был сыграть лучше в матче 8-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:0). Тем не менее он назвал ничью хорошим результатом.

- Это было трудно, - цитирует Goal Ибрагимовича. - Я гонял мяч, а не атаковал с ним. Но я должен был по крайней мере отправить его в ворота "Ливерпуля". Тем не менее я работал в правильном направлении, и это главное. В следующий раз сыграю лучше. Это была хорошая и сложная игра. В то же время мы играли на выезде, поэтому в целом ничья - хороший результат.