Златан Ибрагимович: "Не волновался по поводу безголевой серии"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что не особенно волновался по поводу безголевой серии, которая составляла три матча. В последней игре чемпионата Англии с "Суонси" (3:1) швед оформил дубль.

– Я не волновался, – цитирует ВВС Ибрагимовича. – Я знал, что голы придут, потому что мы создаем много моментов. Это самое главное. И я не знал, что мой гол в этом матче станет 25-тысячным в истории премьер-лиги.

Моя пятая желтая карточка? Я слышал, что в Англии играют жестко. Вот и играл жестко. За это получил карточку. Не знаю, за что именно. Может, я устал и не расслышал, за что судья ее показал.