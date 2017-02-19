22:34 | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "Наш с Погба выход на замену сработал"

0
0
0
0

Нападающий "Манчестер Юнайтед" после победы над "Блэкберном" (2:1) в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии подчеркнул, что в Англии каждый поединок непредсказуем. В 1/4 финала подопечные Жозе Моуринью сыграют с "Челси".

– Нас с Погба выпустили на замену во втором тайме, и этот ход сработал, – приводит BBC слова Ибрагимовича. – Здорово, что мы одержали победу и продолжаем борьбу в Кубке так же, как и в остальных турнирах. Нужно работать дальше. "МЮ" обрел уверенность в себе перед завершающим этапом сезона. В Англии каждый матч непредсказуем, нужно допускать как можно меньше ошибок.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ