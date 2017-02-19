Златан Ибрагимович: "Наш с Погба выход на замену сработал"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" после победы над "Блэкберном" (2:1) в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии подчеркнул, что в Англии каждый поединок непредсказуем. В 1/4 финала подопечные Жозе Моуринью сыграют с "Челси".

– Нас с Погба выпустили на замену во втором тайме, и этот ход сработал, – приводит BBC слова Ибрагимовича. – Здорово, что мы одержали победу и продолжаем борьбу в Кубке так же, как и в остальных турнирах. Нужно работать дальше. "МЮ" обрел уверенность в себе перед завершающим этапом сезона. В Англии каждый матч непредсказуем, нужно допускать как можно меньше ошибок.