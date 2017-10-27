Златан Ибрагимович: "Моя цель - победить в премьер-лиге"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что намерен в этом сезоне стать чемпионом Англии. Также он отметил, что травма, которую он получил весной, помогла ему, так как дала новую цель в жизни – вернуться на поле.

– Я вернулся, чтобы закончить то, что начал, – цитирует Sky Sports Ибрагимовича. – Очевидно, в прошлом сезоне мы выиграли три трофея, но концовка сезона для меня не была такой, как я хотел. Цель – победа в премьер-лиге. Нужно ее достичь! Все, что я начал в первом сезоне, мы закончим во втором.

В тот момент, когда я получил травму, мне было легче сказать, что я вернусь, потому что тогда у меня появился новый вызов. Проблема заключалась в том, что у меня никогда не было серьезных травм, и все говорили, что "Все кончено" или "Он слишком стар". Это раздражает меня и дает мне энергию и цель. Травма облегчила мне жизнь. У меня появилась новая цель – вернуться и снова сыграть. Выйду на поле, потому что хочу. Даже если мне придется ходить по воде, я сделаю это.