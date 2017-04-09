Златан Ибрагимович: "Моуринью выжимает из "МЮ" 200 процентов"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что ценит работу под руководством Жозе Моуринью. Форвард и главный тренер пришли в команду минувшим летом. На данный момент "МЮ" идет шестым в таблице чемпионата Англии.

- Думаю, тренер демонстрирует абсолютный максимум с командой, - цитирует ESPN Ибрагимовича. - 200 процентов. Если бы мы были достаточно хороши, чтобы быть номером 1, мы бы были номером 1. У Моуринью менталитет победителя. Это не то, чему можно научиться. Либо он есть, либо нет.

Я знаю его очень хорошо. Он смотрит прямо в глаза и говорит, что ты отстой или нет. Мне это нравится.