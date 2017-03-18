Златан Ибрагимович: "Моуринью манипулирует тобой так, что выкладываешься на 200 процентов"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в интервью бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло рассказал, что побудило его перебраться в чемпионат Англии. По словам шведского форварда, он бы мог поехать в Китай.

- В карьере случаются такие моменты, когда спрашиваешь себя, продолжать или же заняться чем-то другим, – цитирует Ибрагимовича Football Italia. – "Манчестер Юнайтед" стал новым вызовом. Это вызов постараться изменить историю клуба, который и так уже имеет великую историю.

Чтобы повысить свой уровень, мне нужно было приехать в Англию и доказать всем, что я еще могу сделать. Если я смогу добиться успеха, то это будет значить, что я отлично справился со своей работой.

Тем более, я уже знал Моуринью. Я знал, что он хочет. Он говорит тебе в лицо, если его что-то не устраивает, или же если ты даешь недостаточно. Он манипулирует тобой таким образом, что, когда ты на поле, то выкладываешься на 200 процентов. Это то, что мне нужно в моем возрасте.

Я ведь мог уехать и в Китай. Но мне нужен был новый вызов, который мотивировал бы меня. За премьер-лигой наблюдает огромное количество зрителей, что заставляет тебя держать определенный уровень. Тут нет господствующей силы, как "Ювентус" в Италии, "ПСЖ" во Франции, "Бавария" в Германии или "Барселона" в Испании. В Англии команда, которая допускает минимум ошибок, оказывается победителем.