16:44 | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "Мог бы заработать деньги в Китае, но решил помочь "МЮ" вернуться на вершину"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что мог перейти летом не в английский клуб, а в Китай или другую страну за пределами Европы. По словам футболиста, ему нужен был вызов в карьере, а также он хотел помочь "МЮ" стать чемпионом.

- Много лет я слышал разговоры: "Он не сможет играть в премьер-лиге, он никогда там не заиграет", - цитирует Sky Sports Ибрагимовича. - У меня был опыт игры в разных странах, и когда они решили, что для меня это труднее всего, я поехал в Англию. 

Другой человек в моей ситуации пошел бы по простому пути: поехал бы за границу, заработал бы деньги в Китае или где-то еще и был бы доволен. Но я решил принять вызов. Одной из причин, по которым я выбрал "МЮ", была ситуация, в которой он находился последние четыре-пять лет. Если я помогу ему вернуться на вершину, то буду более чем счастлив.

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Материалы REN-TV

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