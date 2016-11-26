Златан Ибрагимович: "Мхитарян - большой профессионал, он дождался своего шанса"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что полузащитник Генрих Мхитарян профессионально относится к своим обязанностям. Армянин после продолжительного лечения провел почти полный матч Лиги Европы против "Фенербахче" (4:0) в четверг.

- Я знаю, кто такой Мхитарян, - приводит Mirror слова Ибрагимовича. - Я вижу его каждый день на тренировках. Надеюсь, что он всем показал, как может играть на самом деле. Он был травмирован и трудно восстанавливался. Генрих большой профессионал и просто дождался своего шанса. У тренера есть 25 игроков, и он решает, кому выходить на поле. Мхитарян - очень качественный футболист, как и все остальные в команде.