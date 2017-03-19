Златан Ибрагимович: "Матчи против команд Гвардьолы - невероятная мотивация для меня"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что не имеет ничего личного против главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы. Ранее швед неоднократно критиковал испанского специалиста, обвиняя его в уходе из "Барселоны".

– Когда я играю против команд Гвардьолы, появляется невероятная мотивация, адреналин зашкаливает, – цитирует The Sun Ибрагимовича. – Но это не личное, это часть игры. Перед моим трансфером в "Барселону" он названивал мне каждый день, чтобы убедиться, что трансфер состоится. А потом я оставался в запасе от одного матча к другому.