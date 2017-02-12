Златан Ибрагимович: "Манчестер Юнайтед" может выиграть два-три трофея в этом сезоне"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уверен, что команда сумеет побороться за первое место в чемпионате Англии. При этом форвард подчеркнул, что "Красные дьяволы" продолжают участвовать в нескольких турнирах.

- "Манчестер Юнайтед" должен продолжать в том же духе. В этом сезоне из пяти турниров мы выиграли один, и все еще участвуем в розыгрыше четырех, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Ибрагимовича. - В Англии лишь одна команда из группы лидеров станет чемпионом, но мы можем попытаться выиграть два или три трофея, если не завоюем этот. Нужно продолжать побеждать. Надеюсь, что соперники потеряют очки, а мы обгоним их.