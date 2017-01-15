Златан Ибрагимович: "Манчестер Юнайтед" допустил много ошибок"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после ничьей в домашнем матче чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что команда допустила много простых ошибок. По словам шведского форварда, соперник оказывал на хозяев поля серьезное давление, начиная прессинговать очень высоко.

- Мы не сумели показать свой лучший футбол, - приводит BBC слова Ибрагимовича. - Это был тяжелый бой, в котором мы сумели заработать одно очко. На протяжении большей части матча мы уступали в счете, догонять соперника было очень непросто, но мы сумели сравнять счет, и это здорово. Во второй половине встречи "Манчестер Юнайтед" показывал другой футбол, не такой, в который команда играла в первом тайме.

На самом деле, мы допустили много простых ошибок. "Ливерпуль" высоко прессинговал, стараясь оказывать на нас серьезное давление. Мы часто ошибались в первом тайме. Конечно, мы хотели бы побеждать в каждом матче, чтобы как можно скорее сократить отставание от группы лидеров. У нас по-прежнему есть шанс на борьбу за высокие позиции.