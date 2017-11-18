23:23 18 ноября | Футбол — Англия

Златан Ибрагимович: "Львы восстанавливаются не так, как люди"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после матча 12-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1) отметил, что не беспокоился, что не сможет вернуться на поле после травмы. Он также добавил, что теперь ему просто нужно будет следить за коленом.

Напомним, эта встреча стала для 36-летнего шведа первой с 20 апреля, когда он получил травму колена во встрече Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.). Ибрагимович вышел на поле на 77-й минуте.

– Это особое чувство. Время идет, но я все тот же, – приводит BBC слова Ибрагимовича. – Я совсем не беспокоился, я много тренировался. Играю головой, а за коленом просто нужно следить. Львы восстанавливаются не так, как люди.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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wdfbdfbwww

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

00:15

Thomas_Boy_

* неТ

00:02

Thomas_Boy_

Как хорошо, что этого ... не больше в сборной.

00:01

баламошка

Коновал и бомжедав А бомжи говорят, что это они львы.../////////бомжи умеют так же рычать как львы, когда на свалках за тухлую еду дерутся)

23:42 18 ноября

Коновал и бомжедав

А бомжи говорят, что это они львы...

23:33 18 ноября

баламошка

Ибрагимович - самый забавный монарх Европы)

23:29 18 ноября

баламошка

Мяу!)

23:26 18 ноября

HAZELSAMARA

"Павлины, говоришь?" (C)

23:26 18 ноября