Златан Ибрагимович: "Львы восстанавливаются не так, как люди"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после матча 12-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1) отметил, что не беспокоился, что не сможет вернуться на поле после травмы. Он также добавил, что теперь ему просто нужно будет следить за коленом.
Напомним, эта встреча стала для 36-летнего шведа первой с 20 апреля, когда он получил травму колена во встрече Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.). Ибрагимович вышел на поле на 77-й минуте.
– Это особое чувство. Время идет, но я все тот же, – приводит BBC слова Ибрагимовича. – Я совсем не беспокоился, я много тренировался. Играю головой, а за коленом просто нужно следить. Львы восстанавливаются не так, как люди.
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00:15
Thomas_Boy_
* неТ
00:02
Thomas_Boy_
Как хорошо, что этого ... не больше в сборной.
00:01
баламошка
Коновал и бомжедав А бомжи говорят, что это они львы.../////////бомжи умеют так же рычать как львы, когда на свалках за тухлую еду дерутся)
23:42 18 ноября
Коновал и бомжедав
А бомжи говорят, что это они львы...
23:33 18 ноября
баламошка
Ибрагимович - самый забавный монарх Европы)
23:29 18 ноября
баламошка
Мяу!)
23:26 18 ноября
HAZELSAMARA
"Павлины, говоришь?" (C)
23:26 18 ноября