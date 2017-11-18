Златан Ибрагимович: "Львы восстанавливаются не так, как люди"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после матча 12-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1) отметил, что не беспокоился, что не сможет вернуться на поле после травмы. Он также добавил, что теперь ему просто нужно будет следить за коленом.

Напомним, эта встреча стала для 36-летнего шведа первой с 20 апреля, когда он получил травму колена во встрече Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.). Ибрагимович вышел на поле на 77-й минуте.

– Это особое чувство. Время идет, но я все тот же, – приводит BBC слова Ибрагимовича. – Я совсем не беспокоился, я много тренировался. Играю головой, а за коленом просто нужно следить. Львы восстанавливаются не так, как люди.