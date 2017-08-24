Златан Ибрагимович: "Лукаку звонил мне, чтобы попросить взять номер 9"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что он разрешил Ромелу Лукаку​ взять номер 9 перед нынешним сезоном. Сам 35-летний швед взял номер 10, подписав сегодня контракт с "МЮ" на один сезон.

– В начале сезона Лукаку позвонил мне, чтобы спросить, может ли он взять номер 9, – цитирует ESPN Ибрагимовича. – Я сказал, что не собираюсь ему препятствовать, желаю ему всего доброго в клубе. И дал ему номер 9. Но у меня есть номер 10, так что я ничего не терял. Я только обновил то, что у меня было.