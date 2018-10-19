Златан Ибрагимович: "Критики просто завидуют Моуринью"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович заявил, что люди критикуют главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью из-за характера португальца.

- Все критикуют Моуринью не из-за результатов, а по причине его характера - сказал Ибрагимович в интервью Sky Sports. - Некоторые делают это из зависти. Моуринью - такой, какой он есть. Он не будет меняться ни для кого, а останется собой. Жозе хорошо делает свою работу. Но он не может постоянно творить чудеса. Чемпионат Англии - непростой турнир. Но Моуринью точно знает, как его выиграть.

После 8 туров "МЮ" занимает 8-е место в АПЛ, имея в активе 13 очков.

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