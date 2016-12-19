Златан Ибрагимович: "Если захочу, смогу играть и в 50 лет"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что не смотрит на свой возраст. 35-летний форварда в нынешнем сезоне провел 25 матчей в составе команды, в которых забил 16 мячей. В субботу он оформил дубль в ворота "Вест Бромвича" (2:0).

- Я чувствую себя очень хорошо, - приводит Goal слова Ибрагимовича. - Несмотря на то, что мне уже 35, в моей голове все еще 20. Думаю, смогу играть и в 50 лет, если захочу этого. Но такое вряд ли случится. Я как красное вино: с годами становлюсь лучше.