Златан Ибрагимович: "Если Мхитарян не будет отдавать мне передачи, то играть он не будет"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил важность полузащитника Неманьи Матича, который перешел этим летом из "Челси". По его словам, серб придаст стабильности "Красным дьяволам".

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов ЦСКА попал в группу А с "Бенфикой", "Манчестером Юнайтед" и "Базелем".

- Я думаю, что для "Манчестер Юнайтед" было очень важно подписать Матича, - цитирует Manchester Evening News Ибрагимовича. – Его игра придаст нам стабильности, которой не хватало нам в прошлом сезоне.

Я думаю, что этот сезон будет сезоном Мхитаряна. Он начал просто шикарно. Люди часто недооценивают его, он не так знаменит, как другие наши игроки. Возможно, это связано с тем, что он родом из небольшой страны. Но в этом году он покажет свой высокий класс. Но если он не будет отдавать мне передачи, то играть не будет. Шучу.