Златан Ибрагимович: "Дети хотели, чтобы я играл в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что его дети хотели видеть форварда в составе "красных дьяволов". Футболист отметил, что сразу согласился перейти в "Юнайтед" из-за хороших отношений с Жозе Моуринью. В текущем сезоне Ибрагимович провел 38 матчей во всех турнирах и забил 26 мячей.

– Что я буду делать дальше? Давайте просто посмотрим, что произойдет, – цитирует Sky Sports Ибрагимовича. – Я не смог приехать в Англию раньше, потому что был не тот момент. Даже двое моих детей хотели, чтобы я играл в "Юнайтед", я же думал о чем-то другом. У меня прекрасные отношения с Моуринью, и когда он позвонил мне, то я просто спросил у него: "Скажи, под каким номером я должен играть".