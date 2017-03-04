Златан Ибрагимович: "Что происходит на поле, то остается на поле"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после матча 27-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (1:1) заявил, что не фолил в моменте со столкновением с защитником Тайроном Мингсом. В концовке первого тайма игрок "Борнмута" угодил шведу ногой по лицу, перепрыгивая через него, а в следующем игровом моменте форвард в верховой борьбе локтем попал по лицу сопернику.

- Слушайте, что происходит на поле, то остается на нем, - цитирует BBC Ибрагимовича. - Я не тот, кто нападает на кого-то за пределами стадиона. У всех есть телевизор, все могут посмотреть видеозапись. В моменте с Мингсом я высоко выпрыгнул, а он прыгнул в мой локоть.