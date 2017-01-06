23:18 | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "Ассоциирую себя со зверем"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил влияние на свою форму главного тренера команды Жозе Моуринью. В текущем сезоне швед принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забив 18 голов и отдав четыре результативные передачи.

– Чувствую себя хорошо, я в форме, – цитирует клубная пресс-служба Ибрагимовича. – Главный тренер разработал для меня прекрасную программу подготовки с начала сезона. Он учитывал структуру моего тела и сделал так, чтобы я мог играть как можно чаще. Нужно отдать ему должное за это, я могу принимать участие в каждом матче.

Мое тело – это не совсем нормальное тело. Впечатления от него такие, будто вы увидели перед собой зверя. Он всегда в форме, всегда готов, поэтому я ассоциирую себя со зверем.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Балканский Ягуар или Великий Тушканчик?

23:25

ladafan

павлин ты !!! Фаина Раневская прям про тебя сказала однажды...

23:24

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