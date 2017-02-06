Златан Ибрагимович: "20 голов за сезон? В этом нет ничего особенного"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что планирует преодолеть планку в 20 голов в чемпионате Англии в этом сезоне. По словам шведа, в этом нет ничего особенного. В предыдущих четырех сезонах Ибрагимович преодолевал этот рубеж.

- У меня есть определенная цель, но я не хочу о ней говорить, - приводит Sky Sports слова Ибрагимовича. - 20 голов за сезон? Это то, что я делаю каждый год, в этом ничего особенного. Я просто продолжаю работать. У меня было 27 мячей в прошлом сезоне.

Наше отставание от зоны Лиги чемпионов сейчас меньше, чем было несколько месяцев назад. Я думаю, что наш единственный соперник - мы сами. Если бы мы брали все очки, которые должны были, то сейчас находились бы выше. Но теперь должы ждать, что конкуренты потеряют очки.