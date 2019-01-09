Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити". И он великолепен!

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко забил первый мяч за клуб в официальных матчах. Он поразил ворота "Бертон Альбиона" в первом полуфинале Кубка английской лиги, сделав счет 4:0. Хавбеку сборной Украины удался эффектный "парашют" с дальней дистанции.

На клубном уровне это первый гол Зинченко с 2015 года. Предыдущий раз он отличился еще в составе "Уфы" 3 декабря 2015 года в матче чемпионата России против "Зенита" (1:1).

Летом 2016 года Зинченко перешел в "Ман Сити", а первый сезон на правах аренды отыграл в ПСВ.