Зинченко во время празднования чемпионства "Манчестер Сити" уронил кубок

Александр ЗИНЧЕНКО (в центре) во время празднования победы "Манчестер Сити" в чемпионате Англии. Фото REUTERS

В воскресенье, 6 мая, после матча 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" (0:0) прошла церемония чествования "горожан", которые досрочно завоевали титул. Украинский игрок победителей Александр Зинченко, прыгая вместе с партнерами по команде, случайно задел чемпионский кубок - из-за небольшого касания трофей упал с постамента. На помощь футболисту тут же пришли организаторы - они быстро подняли кубок.

Напомним, Зинчненко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе "горожан" 21-летний хавбек принял участие в 13 матчах, не отметившись результативными действиями и получив 1 желтую карточку.