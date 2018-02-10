Зинченко - в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч с "Лестером"

Тренерский штаб "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардьолой определился со стартовым составом на матч 27-го тура чемпионата Англии против "Лестера". С первых минут на поле у "горожан" выйдет бывший игрок "Уфы" Александр Зинченко.

Полностью состав "Манчестер Сити" на матч с "Лестером" выглядит следующим образом:

Эдерсон - Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт, Николас Отаменди, Александр Зинченко - Фернандинью, Илкай Гюндоган, Кевин де Брейне - Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Серхио Агуэро.

Отметим, что для Зинченко этот матч станет четвертым за "Сити" в этом сезоне и третьим, в котором он начнет игру в "старте". Ранее он выходил на поле с первых минут в матчах против "Ньюкасла" (3:1) и "Вест Бромвича" (3:0).

Матч "Манчестер Сити" - "Лестер" состоится сегодня, 10 февраля, и начнется в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.