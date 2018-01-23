Зинченко - в "старте" "Манчестер Сити" на матч 1/2 финала Кубка лиги против "Бристоля"

Стал известен стартовый состав "Манчестер Сити" на ответный матч 1/2 финала Кубка лиги против клуба "Бристоль Сити". С первых минут на поле у "горожан" выйдет бывший полузащитник "Уфы" Александр Зинченко.

Полностью состав "Манчестер Сити" выглядит следующим образом:

Клаудио Браво - Кайл Уокер, Джон Стоунз, Николас Отменди, Александр Зинченко - Фернандинью, Кевин Де Брейне, Давид Сильва- Бенрарду Силва, Лерой Сане, Серхио Агуэро.

Напомним, первый матч между "Манчестер Сити" и "Бристолем" завершился победой "горожан" со счетом 2:1. Ответная игра состоится сегодня, 23 января, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.