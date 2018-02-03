Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на плей-офф Лиги чемпионов

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в заявку команды на плей-офф Лиги чемпионов, информирует официальный сайт клуба. В групповом турнире хавбек не принимал участия.

Напомним, что "Манчестер Сити" по ходу сезона из-за травм потерял двух левых защитников – Бенжамена Менди и Фабиана Делфа. Зинченко стал играть на этой позиции.

В премьер-лиге он провел два полных матча – против "Ньюкасла" (3:1) и "Вест Бромвича" (3:0). Также он играл во встречах Кубка Лиги и Кубка Англии. Всего 21-летний украинец провел 8 матчей во всех турнирах.