Зинченко - о дебюте в "Манчестер Сити" : "Было сложно, но победителей не судят"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился впечатлениями о дебюте в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном" (4:1). По его словам, было довольно тяжело по нескольким причинам.



– Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда, – сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол 1". – Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл. Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят.