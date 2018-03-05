Зинченко - лучший в "МанСити" по точности передач в игре с "Челси"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, вышедший в стартовом составе на матч 29-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:0), стал лидером команды по точности передач и вторым по количеству пасов, информирует tribuna.com.

Украинец 163 раза коснулся мяча (больше только Гюндоган – 183), сделал 152 паса (97 процента точных), выиграл одну верховую дуэль, по воротам не пробивал. На 87-й минуте его заменили на Данилу.

В текущем сезоне украинский хавбек сыграл 10 матчей в составе английского клуба.