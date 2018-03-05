09:31 | Футбол — Англия

Зинченко - лучший в "МанСити" по точности передач в игре с "Челси"

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Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, вышедший в стартовом составе на матч 29-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:0), стал лидером команды по точности передач и вторым по количеству пасов, информирует tribuna.com.

Украинец 163 раза коснулся мяча (больше только Гюндоган – 183), сделал 152 паса (97 процента точных), выиграл одну верховую дуэль, по воротам не пробивал. На 87-й минуте его заменили на Данилу. 

В текущем сезоне украинский хавбек сыграл 10 матчей в составе английского клуба.

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1060881449.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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gtynbev

Зинченко мяча боится. Одает всегда ближайшему, абы что не вышло))

16:02

tagov

Тренеру понятно, а ноунейму из ниоткуда непонятно )

11:32

Очень плохой мальчик

Обычный серый игрочишка,в Уфе ничем не выделялся.Что он делает в МС-мне непонятно.

11:05

karlikf1

Ну, да. Учитывая, что едва ли не половину второго тайма МС занимался банальной перепасовкой друг с другом. Поскольку Челси по непонятной причине отказались от борьбы. Игра напоминала худшие примеры откровенного договорняка российской I или II лиги.

10:20

mrazotka

Зинка молодец, так держать!

09:59

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