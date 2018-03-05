Зинченко - лучший в "МанСити" по точности передач в игре с "Челси"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, вышедший в стартовом составе на матч 29-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:0), стал лидером команды по точности передач и вторым по количеству пасов, информирует tribuna.com.
Украинец 163 раза коснулся мяча (больше только Гюндоган – 183), сделал 152 паса (97 процента точных), выиграл одну верховую дуэль, по воротам не пробивал. На 87-й минуте его заменили на Данилу.
В текущем сезоне украинский хавбек сыграл 10 матчей в составе английского клуба.
gtynbev
Зинченко мяча боится. Одает всегда ближайшему, абы что не вышло))
16:02
tagov
Тренеру понятно, а ноунейму из ниоткуда непонятно )
11:32
Очень плохой мальчик
Обычный серый игрочишка,в Уфе ничем не выделялся.Что он делает в МС-мне непонятно.
11:05
karlikf1
Ну, да. Учитывая, что едва ли не половину второго тайма МС занимался банальной перепасовкой друг с другом. Поскольку Челси по непонятной причине отказались от борьбы. Игра напоминала худшие примеры откровенного договорняка российской I или II лиги.
10:20
mrazotka
Зинка молодец, так держать!
09:59