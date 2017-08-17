Зинченко хочет остаться в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко хочет остаться в английском клубе. По словам агента 20-летнего украинца Олега Еремина, футболист не хочет снова уходить в аренду.

– В этом вопросе подвижек нет, – сказал Еремин. – Сейчас он в расположении "Манчестер Сити". Какой-то определенности по возможному трансферу пока нет. Думаю, в ближайшее время ситуация прояснится. Сам Саша хочет остаться в английском клубе. Он шел именно туда под конкретного тренера (Хосепа Гвардьолу. – Прим. "СЭ"). В аренду в очередной раз он не хочет, хватило прошлого сезона (Зинченко провел прошлый сезон в ПСВ. – Прим. "СЭ").

Был ли интерес "Наполи"? Да. Но не только "Наполи", есть и другие интересанты. Правда, пока Саша не горит желанием менять "Ман Сити" на какой-то другой клуб, каким бы он ни был. Предложения были и раньше – до перехода в английский клуб, – но он выбрал это направление, поэтому хочет свои силы попробовать в Манчестере. (Андрей СИЗЯКИН)

Таблица переходов европейских топ-клубов