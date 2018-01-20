Зинченко дебютирует в стартовом составе "Манчестер Сити" в премьер-лиге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола огласил стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла". С первых минут на поле появится экс-полузащитник "Уфы" Александр Зинченко. Для украинца эта игра станет первой в стартовом составе "горожан" в премьер-лиге. Хавбек в очередной раз сыграет на позиции левого защитника.

В текущем сезоне на счету 21-летнего игрока 5 матчей в трех турнирах в составе "Манчестер Сити".

Полностью заявка "Ман Сити" выглядит следующим образом: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Фернандинью, Силва, Де Брейне, Сане, Стерлинг, Агуэро. Запасные - Браво, Данилу, Гюндоган, Мангала, Бернарду, Дарабиойо, Диас.