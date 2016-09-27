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Зимой Абрамович проведет заметные изменения в составе "Челси"?

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Владелец "Челси" Роман Абрамович в зимнее трансферное окно намерен провести серьезные изменения в составе команды, утверждает The Telegraph. Абрамович недоволен выступлением команды и хочет усилить ее состав, но прежде всего он хочет продать некоторых из ветеранов клуба.

В первую очередь, речь идет о защитнике Браниславе Ивановиче, контракт которого истекает летом 2017 года. Под вопросом находится пребывание в команде полузащитников Оскара и Неманьи Матича. Вероятно, что и хавбек Сеск Фабрегас тоже попадет в список "на продажу".

Что же касается приобретений, то лондонцы постараются купить зимой центрального защитника и нападающего.

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