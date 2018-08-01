Зидан может сменить Моуринью в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" хочет пригласить экс-наставника "Реала" Зинедина Зидана на пост главного тренера в случае ухода Жозе Моуринью, утверждает The Sun.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов.

​Действующий контракт Моуринью заканчивается летом 2019 года. 54-летний наставник возглавил "Юнайтед" летом 2016 года. За это время португальский специалист выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги.