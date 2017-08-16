Жуткая травма Пиазона. Видео

Полузащитник "Фулхэма" Лукас Пиазон получил травму в матче 3-го тура чемпионшипа против "Лидса". На 35-й минуте встречи хавбек Конор Шонесси жестко подкатился под бразильца, после чего тот оказался на газоне и вскоре был заменен. Однако в данном инциденте арбитр никак не наказал игрока, нанесшего травму сопернику.

Как сообщает пресс-служба "Фулхэма", 23-летний бразилец получил перелом малоберцовой кости. Точные сроки восстановления пока не называются.