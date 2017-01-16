Журналист угостил Конте тортом на пресс-конференции

После матча 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:0) главный тренер "Челси" Антонио Конте начал пресс-конференцию с приема пищи. Итальянский специалист, усевшись за микрофон, заявил, что очень голоден и поинтересовался у журналистов, есть ли у них еда.

– Это что, торт? Вкусный? Я вам даже завидую, – цитирует Daily Mail начало пресс-конференции Конте. – Знаете, если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Можно? Просто я сегодня не ел и очень голоден.