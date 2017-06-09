Журналист Mirror: "Слуцкий превосходно говорит по-английски и любит шутить"

Английский журналист Джон Кросс отметил, что у него осталось хорошее впечатление после общения с экс-тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Британская пресса заинтересовалась российским специалистом после того, как появилась информация о его скором приходе в "Халл Сити". В ближайшее время Слуцкий должен возглавить этот клуб.

"Мы все думали, что Слуцкий - суровый тренер, когда сборная России на Euro-2016 сыграла вничью с Англией. Но на самом деле он другой. Слуцкий веселый и любит шутить. Он превосходно говорит по-английски. Леонид живет в Лондоне с января, путешествует по стране, посещает стадионы. Он один из лучших тренеров России", - написал Кросс в своей статье для Mirror.