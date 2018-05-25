Журналист: "Челси" предложил Сарри пять миллионов евро в год, сегодня состоится новая встреча сторон

Итальянский журналист Танкреди Палмери в Твиттере сообщил детали переговоров "Челси" с Маурицио Сарри.

По его данным, клуб предлагает итальянскому тренеру зарплату в пять миллионов евро в год. Новая встреча сторон состоится сегодня. Также сделка зависит от переговоров об условиях ухода из команды нынешнего главного тренера команды Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что "Челси" предлагает итальянцу контракт на два года.