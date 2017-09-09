Жозе Моуринью - журналисту: "Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что он очень плохой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь повздорил с журналистами. После матча 4-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (2:2) он отказался отвечать на вопрос о послематчевых рукопожатиях.

- Вам не кажется, что после игры было бы хорошо, если бы все пожали друг другу руки? Я видел, что Марк Хьюз немного расстроился из-за отсутствия рукопожатий.

- Знаете... Я буду вежлив с вами... И предпочту не отвечать на этот вопрос. Потому что это очень плохой вопрос. Он очень плохой, потому что все выглядит так, как будто это моя вина, моя проблема. Ваш вопрос некорректен, извините.