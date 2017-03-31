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Жозе Моуринью: "Желаю Швайнштайгеру и его жене счастливой жизни в Чикаго"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что экс-полузащитник команды Бастиан Швайнштайгер является профессионалом. В четверг немец был официально представлен в качестве игрока "Чикаго Файр". Соглашение футболиста с американским клубом рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.

- Швайнштайгер из тех игроков, которых мне жаль из-за того, что я с ними сделал, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Он знает это, потому что мы разговаривали. Буду скучать по этому парню. Он отличный профессионал. Но я должен был отпустить его. Теперь публично могу пожелать Швайнштайгеру и его жене счастливой жизни в Чикаго.

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