Жозе Моуринью: "Желаю Швайнштайгеру и его жене счастливой жизни в Чикаго"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что экс-полузащитник команды Бастиан Швайнштайгер является профессионалом. В четверг немец был официально представлен в качестве игрока "Чикаго Файр". Соглашение футболиста с американским клубом рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.

- Швайнштайгер из тех игроков, которых мне жаль из-за того, что я с ними сделал, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Он знает это, потому что мы разговаривали. Буду скучать по этому парню. Он отличный профессионал. Но я должен был отпустить его. Теперь публично могу пожелать Швайнштайгеру и его жене счастливой жизни в Чикаго.