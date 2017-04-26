Жозе Моуринью: "Здоровье Ибрагимовича важнее продления контракта с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью накануне матча 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что для него главное - здоровье Златана Ибрагимовича, а не продление контракта с игроком. 35-летний швед в прошлый четверг получил серьезную травму колена и выбыл ориентировочно до января 2018 года.

- Меня не интересует новый контракт Златана Ибрагимовича, просто хочу, чтобы он справился с этой тяжелой травмой, - цитирует Yahoo! Sports Моуринью. - Я всегда хочу, чтобы игроки были счастливы. Главное, чтобы он успешно перенес операцию, а затем пусть делает то, чего действительно хочет. Он гораздо важнее того, чего хочу я. Златана ждет сложная операция, длительный период реабилитации. Для меня важно, что он не собирается сдаваться, и я действительно доволен этим. Он сражался всю жизнь, поэтому не вижу причин не сражаться.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 27 апреля, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.