Жозе Моуринью: "Заслуженная победа"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 3-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:0) кратко подвел итоги встречи, отметив, что результат справедлив. По словам наставника, подопечные проявили себя хорошо против организованного соперника. "Манчестер" добился третьей победы подряд и лидирует в турнирной таблице.

– Думаю, мы играли очень хорошо, – цитирует Моуринью пресс-служба премьер-лиги. – Итоговый результат оставался открытым почти до конца. Соперник играл очень организованно. Однако я думаю, что победа действительно заслуженная.