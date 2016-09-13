Жозе Моуринью: "За последние 3 года "МЮ" сделал несколько шагов назад"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что английский клуб после ухода Алекса Фергюсона сделал несколько шагов назад. Однако португалец доволен своей работой и верит, что сможет исправить ситуацию.

- Такое ощущение, что я в "МЮ", как дома, - цитирует Goal Моуринью. - Не чувствую себя под давлением, а просто наслаждаюсь моментом. За последние три года "Манчестер Юнайтед" сделал несколько шагов назад. Самым большим примером этого является то, что "МЮ" не играет в Лиге чемпионов. Наша цель в том, чтобы иметь определенный стиль игры. У нас выдался хороший старт в премьер-лиге, но это длинный марафон. Плохие результаты точно будут, но давайте посмотрим, что будет дальше.