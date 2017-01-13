Жозе Моуринью: "Я здесь всего три месяца, поэтому просто хочу выиграть у "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед воскресным матчем против "Ливерпуля" отметил, что игра будет принципиальной, но за нее дают только три очка. По словам португальца, он еще не ощутил всю значимость этого противостояния.

- Я не нервничаю, - приводит ВВС слова Моуринью. - Просто я хочу выиграть матч. Уверен, Клопп скажет то же самое. Эта игра будет очень эмоциональной. Болельщики и игроки понимают это лучше меня. Я здесь всего три месяца. Это очень принципиальное противостояние, но за матч дают не больше трех очков.

Если вы хотите сравнить меня с Юргеном, то я могу сказать, что у каждого тренера есть свои особенности. Конечно, есть и какие-то общие черты. Мы оба хотим выиграть этот матч.