Жозе Моуринью: "Я всегда до последнего верю, что моя команда сможет победить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матче 29-го тура против "Кристал Пэлас" (3:2) отметил, что никогда не сомневается в победе своих команд. "Красные дьяволы" смогли выиграть, уступая в счете 0:2.

- Я всегда до последнего верю, что моя команда сможет победить, - приводит ВВС слова Моуринью. - И так будет до конца жизни. Нужно немного удачи, чтобы выиграть матч в последние несколько минут. Иногда только победитель заслуживает поздравлений, но я думаю, что Ходжсон сегодня сделал все правильно.