Жозе Моуринью: "Я видел только два гола, поэтому "МЮ" не проиграл - наша серия продолжается"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что ответный полуфинальный матч Кубка лиги против "Халл Сити" (1:2) завершился с ничейным счетом. Также португалец считает, что беспроигрышная серия его команды продолжается.

- Мы не проиграли, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Счет был 1:1. Я видел только два гола. Не хочу говорить об этом пенальти. Сначала забил Погба, а потом "Халл" ответил фантастическим голом. Мы до сих пор непобедимы. Думаю, что 18 матчей без поражений - это удивительно.