Жозе Моуринью: "Я уже знаю, кого хочу видеть в "МЮ" следующим летом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что уже знает о трансферных целях на следующий сезон. Португалец подчеркнул, что клуб будет усиливаться ближайшим летом.
– Мне нравятся имеющиеся в составе игроки, мы думаем о летнем рынке, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Зимний рынок закрывается, и мы не особо думали о нем, поскольку многие хорошие игроки заняты в своих клубах. Я уже знаю, кого хочу видеть в своей команде следующим летом. Но нужно быть реалистом – как получится. Этой зимой уже никто не уйдет и не придет.
shpasic
Акинфеева, Глушакова и Дзюбу - это точно!
20:41 31 января
biglikeasun
Дзюбу и Кокорина наверняка
18:57 31 января
Dzaga
Да понятно уже что на Гризманна губу раскатил
18:55 31 января