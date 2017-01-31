18:18 31 января | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Я уже знаю, кого хочу видеть в "МЮ" следующим летом"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что уже знает о трансферных целях на следующий сезон. Португалец подчеркнул, что клуб будет усиливаться ближайшим летом.

– Мне нравятся имеющиеся в составе игроки, мы думаем о летнем рынке, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Зимний рынок закрывается, и мы не особо думали о нем, поскольку многие хорошие игроки заняты в своих клубах. Я уже знаю, кого хочу видеть в своей команде следующим летом. Но нужно быть реалистом – как получится. Этой зимой уже никто не уйдет и не придет.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Акинфеева, Глушакова и Дзюбу - это точно!

20:41 31 января

biglikeasun

Дзюбу и Кокорина наверняка

18:57 31 января

Dzaga

Да понятно уже что на Гризманна губу раскатил

18:55 31 января

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