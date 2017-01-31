Жозе Моуринью: "Я уже знаю, кого хочу видеть в "МЮ" следующим летом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что уже знает о трансферных целях на следующий сезон. Португалец подчеркнул, что клуб будет усиливаться ближайшим летом.

– Мне нравятся имеющиеся в составе игроки, мы думаем о летнем рынке, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Зимний рынок закрывается, и мы не особо думали о нем, поскольку многие хорошие игроки заняты в своих клубах. Я уже знаю, кого хочу видеть в своей команде следующим летом. Но нужно быть реалистом – как получится. Этой зимой уже никто не уйдет и не придет.