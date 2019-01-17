Жозе Моуринью: "Я тренер, который купил Салаха в "Челси", а не который продал его"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью считает, что его несправедливо критикуют за упущенного в свое время Мохамеда Салаха, который сейчас является одним из лидеров "Ливерпуля" и одним из лучших игроков мира. "Челси" купил его в 2014 году у "Базеля", но потом отдал египтянина в аренду "Фиорентине".

– Много было сказано того, что не соответствует действительности, – цитирует BeInSport Моуринью. – Потому что люди пытаются наклеить на меня ярлык как на человека, продавшего Салаха. Это неправда. Я тренер, который нанял Салаха. То есть наоборот. Когда я был в "Челси", мы играли с "Базелем" в Лиге чемпионов. Я влюбился в Салаха, настаивал на его покупке. Но у нас на его позиции были великолепные игроки – Виллиан, Азар.

Он прибыл в Лондон и был полностью потерян в новом мире. Мы хотели его ввести в команду, но он желал играть каждую минуту и не хотел ждать. Мы решили отдать его в аренду в Италию. "Фиорентина" ему подходила. Когда же "Челси" решил продать его, я не соглашался с этим. Я подписал Салаха, но не продавал его.