Жозе Моуринью: "Я теперь лучше понимаю Мхитаряна"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью доволен работой полузащитника команды Генриха Мхитаряна. Португалец впечатлен началом сезона в исполнении армянского хавбека.

– Он меня понимает, а я – его, – цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. – Если бы в начале прошлого сезона он меня понял лучше, то начал бы и в прошлом году успешнее. Но и я мог бы лучше его понимать, чтобы помочь адаптироваться. Мы работали вместе, изучая друг друга. Я теперь хорошо его знаю. И вторая часть прошлого сезона получилась успешной. Его талант позволит ему в этом году быть еще успешнее.