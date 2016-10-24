08:58 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Я – стопроцентный манкунианец"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Челси" (0:4) в матче 9-го тура чемпионата Англии извинился перед болельщиками. По словам наставника, нельзя опускать руки.

– Болельщики невероятно поддерживали нас. Пели песни все 90 минут, – цитирует Моуринью официальный сайт "МЮ". – Мы расстроили миллионы фанатов во всем мире. Они чувствуют себя очень плохо. Мне очень жаль, как тренер я должен извиниться.

Скажу лишь, что я на сто процентов принадлежу "Манчестер Юнайтед" – не на 99 процентов и на один в пользу "Челси" или другого клуба. Я – стопроцентный манкунианец, поэтому я очень переживаю.

Ответ на это только один: Завтра тренировка, надо продолжать бороться.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RobertH

Жозе Моуринью-типичный авантюрист от спорта.Не знаю,каким местом думали хозяева МЮ,когда его пригласили.С Моуринью МЮ ждет путь Челси,только без триумфов,а сразу поближе к зоне вылета.

09:14

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