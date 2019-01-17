Жозе Моуринью: "Я слишком молод, чтобы уходить на пенсию"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не собирается уходить на пенсию. 55-летний португалец признался, что хочет продолжать тренировать.

- Я хочу работать, - приводит слова Моуринью Sky Sports. - Я слишком молод, чтобы уходить на пенсию. Да, я очень долго работаю в футболе, но мне будет 56 лет через пару недель. Я действительно еще слишком молод. Я принадлежу к футболу высшего уровня. Это то место, где я собираюсь находиться.

Напомним, Моуринью был уволен из "МЮ" 18 декабря 2018 года после поражения от "Ливерпуля" в матче 17-го тура чемпионата Англии (3:1).

Все о чемпионате Англии - здесь