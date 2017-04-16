Жозе Моуринью: "Я рад, но не из-за победы над "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 33-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:0) отметил, что не испытывал дополнительной радости в связи с победой над бывшим клубом. Специалист подчеркнул, что его подопечные выглядели убедительнее оппонентов.

– Мы играли по тому же плану, что и в матче Кубка Англии против "Челси" (0:1), когда у нас было удаление, – цитирует BBC Моуринью. – Лондонцы – лучшая контратакующая команда страны, но мы контролировали их передвижения очень хорошо.

Я очень рад за своих подопечных. Я рад, но не из-за победы над "Челси", а за три завоеванных очка. Не испытываю дополнительного удовольствия от победы над бывшим клубом, мы просто обыграли лидера чемпионата. Не имеет значения их место в турнирной таблице, но мы одержали убедительную победу, и никто в этом не должен сомневаться.